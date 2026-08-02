Finisce con una vittoria la terza amichevole pre campionato dell'Inter U23. La squadra di Stefano Vecchi ha battuto 2-1 l'Albinoleffe grazie alle reti di Franchi e Agbonifo. Al termine della gara, il tecnico nerazzurro ha parlato ai giornalisti dove era presente anche l'inviato di FcInter1908.it Fabio Alampi.

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"Oggi c'è stato il giusto atteggiamento sia difensivo che in possesso palla. Siamo stati molto bravi a fare 2 gol e a indirizzare la gara. C'è stato grande impegno nonostante il caldo e nonostante i lavori importanti che stiamo facendo, con questa gara si chiude la terza settimana di ritiro dove abbiamo lavorato parecchio. Ci sono stati segnali importanti da parte di tutti, da parte di chi era già qua lo scorso anno che sta tracciando la strada per quelli più giovani che sono ragazzi importanti e di valore".

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Agbonifo è partito bene

Un parere sul girone?

"Lui stava crescendo molto anche l'anno scorso, purtroppo nel momento migliore suo ha avuto un infortunio ed è stato fuori negli ultimi due mesi e mezzo che sono i più importanti. Quest'anno ha ripreso con un piglio ancora migliore, anche lui si è fatto un anno di esperienza"."Siamo entusiasti e non vediamo l'ora di iniziare, vogliamo provare questo nuovo girone che a detta di tutti è un girone che presenta delle difficoltà ambientali e un agonismo più alto e questo deve servire ai ragazzi per accelerare la crescita".