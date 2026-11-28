Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Massimo Paci, tecnico del Barletta, ha presentato ai microfoni di Tele Sveva la sfida di campionato in programma domani contro l'Inter U23: "Sarà sicuramente una partita impegnativa sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico. Affrontiamo una squadra con grande qualità, in una sfida che per noi è molto importante: vogliamo cercare di dare continuità ai risultati e alle prestazioni che stiamo facendo. Giocare in casa, con i nostri tifosi, ci dà una carica in più. Dovremo essere calmi e giocarsela come stiamo facendo, senza fare né più né meno.

Getty Images

Le assenze in difesa di Vona e Tito? Chiaro che, mandcando due titolari, qualcosa deve cambiare, ma non dobiamo farci prendere dallo sconforto: chi giocherà farà il suo. I ragazzi non devono perdere fiducia. Abbiao fatto la rifinitura ma, a prescindere fagli interpreti, dobbiamo portare avanti quello che stiamo facendo. Ci siamo preparati bene, abbiamo studiato l'Inter, sappiamo i loro pregi e i lori difetti".