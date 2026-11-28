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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuel Akanji ha rilasciato queste dichiarazioni prima di Inter-Genoa:

Sky

"Importante trovare continuità e ridurre gli errori in fase difensiva. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare in fase offensiva, cosa che abbiamo sempre fatto bene, ma dobbiamo migliorare in difesa. Io mi sento bene".

Sky

"Ci sono tante partite e pertanto non è facile, ma mi sento bene e credo di averlo fatto vedere nelle ultime partite. Cerco di dare il meglio e aiutare la squadra".

(Fonte: Sky Sport)