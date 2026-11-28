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Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare che scenderà in campo per Inter-Genoa, match valido per la 13° giornata di Serie A in programma questa sera a San Siro alle 20.45.

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In porta c'è Provedel e non Martinez (nemmeno in panchina per una contusione alla coscia) mentre la difesa è composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. A centrocampo c'era grande attesa per capire le scelte di Chivu: in mezzo c'è Jones e non Stankovic. Oltre all'ex Liverpool ci sono anche Barella e Sucic, con Dimarco e Diouf (panchina per Spence) esterni.

In attacco, Thuram e Lautaro con Pio Esposito che partirà dalla panchina. Ecco le scelte ufficiali di Chivu e De Rossi.

FORMAZIONI INTER-GENOA

(3-5-2): 49 Provedel; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 8 Sucic, 21 Jones, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 5 Stankovic, 6 Stones, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 46 Bovio, 53 Lavelli, 94 Esposito, 99 Spence.

Allenatore: Cristian Chivu

GENOA (3-4-2-1): 1 Bijlow; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 3 Ehizibue, 25 Traoré, 71 Wiafe, 2 Mitaj; 77 Ellertsson, 10 Messias; 18 Osmajic.

A disposizione: 39 Sommariva, 99 Stolz, 4 Amorim, 9 Vitinha, 11 Meichtry, 16 Drameh, 17 Havel, 20 Sabelli, 31 Puczka, 32 Frendrup, 74 Doucouré, 76 Venturino, 92 El Shaarawy, 97 Sow.

Allenatore: Daniele De Rossi

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Bindoni - Barone

IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Meraviglia

AVAR: Dionisi

SITUAZIONE DISCIPLINARE

SQUALIFICATI

Inter: -

Genoa: -

DIFFIDATI

Inter: -

Genoa: Ostigard