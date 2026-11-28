Le formazioni ufficiali di Inter-Genoa: le scelte di Cristian Chivu e Daniele De Rossi per la partita di San Siro. Non mancano le sorprese
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Cristian Chivu ha scelto l'undici titolare che scenderà in campo per Inter-Genoa, match valido per la 13° giornata di Serie A in programma questa sera a San Siro alle 20.45.
In porta c'è Provedel e non Martinez (nemmeno in panchina per una contusione alla coscia) mentre la difesa è composta da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. A centrocampo c'era grande attesa per capire le scelte di Chivu: in mezzo c'è Jones e non Stankovic. Oltre all'ex Liverpool ci sono anche Barella e Sucic, con Dimarco e Diouf (panchina per Spence) esterni.
In attacco, Thuram e Lautaro con Pio Esposito che partirà dalla panchina. Ecco le scelte ufficiali di Chivu e De Rossi.
FORMAZIONI INTER-GENOAINTER (3-5-2): 49 Provedel; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 23 Barella, 8 Sucic, 21 Jones, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 5 Stankovic, 6 Stones, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 46 Bovio, 53 Lavelli, 94 Esposito, 99 Spence.
Allenatore: Cristian Chivu
GENOA (3-4-2-1): 1 Bijlow; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 3 Ehizibue, 25 Traoré, 71 Wiafe, 2 Mitaj; 77 Ellertsson, 10 Messias; 18 Osmajic.
A disposizione: 39 Sommariva, 99 Stolz, 4 Amorim, 9 Vitinha, 11 Meichtry, 16 Drameh, 17 Havel, 20 Sabelli, 31 Puczka, 32 Frendrup, 74 Doucouré, 76 Venturino, 92 El Shaarawy, 97 Sow.
Allenatore: Daniele De Rossi
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Bindoni - Barone
IV Ufficiale: Sacchi
VAR: Meraviglia
AVAR: Dionisi
SITUAZIONE DISCIPLINARE
SQUALIFICATI
Inter: -
Genoa: -
DIFFIDATI
Inter: -
Genoa: Ostigard
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