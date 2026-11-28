Cristian Chivu, prima della partita contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Skysport: «Che partita sarà quella con il Genoa? Tutto sarà da curare, dobbiamo essere pronti, da tutti i punti di vista e dopo aver lasciato qualcosa con l'Atalanta, dobbiamo fare meglio e dare consistenza al campionato», ha detto.

-Tornato Lautaro dopo che è mancato per un po' ed è stato sostituito al meglio da Thuram e Pio...

Abbiamo tre attaccanti sani attaccanti a disposizione in questo momento, hanno fatto bene Pio e Thuram negli ultimi tempi. Dobbimao gestire i minutaggi e probabilmente sarà diversa la scelta martedì e sabato prossimo.

-Come è arrivato a costruire il centrocampo? Stankovic è stato un'ipotesi?

È sempre un'ipotesi e prima o poi lo faremo vedere. Abbiamo scelto questo centrocampo oggi, abbiamo tante possibilità e in base alla partita e agli equilibri di una squadra, e in base a quello che vogliamo fare scegliamo.