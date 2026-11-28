A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Genoa, Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Dobbiamo dare continuità a tutto quello che di buono riusciamo a fare spesso. A volte ci prendiamo un po' di pausa che non fanno bene a quello che vorremmo fare in questa stagione. Dobbiamo trovare quella continuità sotto tutti i punti di vista che ci è mancata. Esposito? In questo momento abbiamo solo 3 attaccanti a disposizione. Lautaro ha dato il suo contributo l'altra sera, ma nello stesso tempo abbiamo visto Pio, Marcus e Bonny hanno fatto del loro meglio. La crescita di Pio è straordinaria".

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"Oggi tocca a lui riposare, siamo costretti ad alternarli un po'. Oggi abbiamo scelto Lautaro-Thuram, martedì probabilmente sceglieremo diversamente. Curtis Jones? Oggi è una buona opportunità per lui, deve mettere dentro tutta la sua qualità. esperienza, qualità, soprattutto l'intensità che quando ha avuto l'opportunità un attimo gli è mancata. Si sta abituando anche lui al calcio italiano, ha dato continuità a tanti allenamenti fatti di seguito e oggi tocca a lui".

(Dazn)