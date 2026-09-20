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Omar Danesi, vice allenatore dell'Inter U23, ha commentato in conferenza stampa il successo per 3-2 contro il Foggia: "Il pareggio dopo pochi minuti? Importantissimo, contro una squadra della quale conoscevamo i valori. Andare sotto di un gol e reagire subito è stata una grandissima prova di carattere. Non solo in quel momento, ma per tutta la partita abbiamo dimostrato di saperci sacrificare, di capire i momenti, contro un Foggia di alto livello. Siamo stati bravi a portare a casa il risultato".

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"Avitabile? Siamo molto contenti, non solo per lui ma anche per Garonetti, rientrava da un anno turbolento e difficile. Siamo tutti molto contenti delle loro prestazioni. L'ingresso di Bovo? Siamo passati a 3 in mezzo al campo perchè in quel momento il Foggia aveva alzato i giri, ci aveva messo alle corde. Lui, insieme a tutta la squadra, ci ha dato una mano, in quel momento avevamo tanti ragazzi con i crampi, a Crotone abbiamo giocato su un campo pesantissimo, siamo stati bravi in questo senso. Bovio? È un giocatore straordinario, dove lo metti gioca. Quando c'è stata necessità di metterlo al centro l'ha fatto, può fare altrettanto bene il centrale, e in base alla situazione si adatterà di conseguenza. Può giocare in tutti i ruoli della difesa".

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"Fatica ad arrivare alle punte? Bisogna dar merito anche al Foggia, che ha portato una grandissima pressione fin dall'inizio e quindi ci ha limitato nel nostro palleggio. Quando siamo riusciti ad innescare Mancuso, Fumagalli e Lavelli abbiamo sviluppato delle buone trame. Il fatto che non riusciamo a concludere spesso non è dettato solo da loro, ma anche da chi deve far arrivare palloni puliti. Il paragone Lavelli-Esposito? Sta lavorando per raggiungere questo obiettivo. L'Importante è essere pronti, a disposizione della Prima Squadra: sta lavorando molto bene e deve continuare così".