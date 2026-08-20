I nerazzurri di Vecchi debuttano in campionato contro una delle big del girone C

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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È tutto pronto per l'inizio del campionato di Serie C 2026/27: per l'Inter U23, spostata per questa stagione nel girone C, debutto di fuoco sul campo del Catania, club storico e blasonato, oltre che uno tra i favoriti per la conquista della promozione.

Calcio Lecco v FC Internazionale U23 - Pre-season Friendly
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L'incontro, in programma domenica 23 agosto alle ore 18, sarà diretto da Bruno Spina della sezione arbitrale di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini e Tommaso Mambelli di Cesena. Edoardo Gianquinto di Parma sarà il quarto uomo, Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria l'operatore FVS.

Calcio Lecco v FC Internazionale U23 - Pre-season Friendly

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