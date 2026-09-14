Turno infrasettimanale per i ragazzi di Vecchi, reduci da due sconfitte consecutive

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Quinta giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Casertana, fa visita al Crotone fanalino di coda nel primo turno infrasettimanale della stagione.

FC Internazionale U23 v Casertana FC - Serie C
Getty Images

L'incontro, in programma martedì 15 settembre alle ore 18.30, sarà diretto da Gabriele Totaro della sezione arbitrale di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Stefano Vito Martinelli di Potenza. Gabriele Sciolti di Lecce sarà il quarto uomo, Pasquale Gatto di Lamezia Terme l'operatore FVS.

FC Internazionale U23 v Casertana FC - Serie C

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