Turno infrasettimanale per i ragazzi di Vecchi, reduci da due sconfitte consecutive
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"
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Quinta giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Casertana, fa visita al Crotone fanalino di coda nel primo turno infrasettimanale della stagione.
L'incontro, in programma martedì 15 settembre alle ore 18.30, sarà diretto da Gabriele Totaro della sezione arbitrale di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Stefano Vito Martinelli di Potenza. Gabriele Sciolti di Lecce sarà il quarto uomo, Pasquale Gatto di Lamezia Terme l'operatore FVS.
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