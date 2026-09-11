VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

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Quarta giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23, reduce dalla pesantissima sconfitta per 4-1 contro il Picerno, ospita la Casertana, fermata sul pareggio casalingo dalla Scafatese nell'ultimo turno e ancora imbattuta.

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L'incontro, in programma sabato 12 settembre alle ore 15, sarà diretto da Alessandro Silvestri della sezione arbitrale di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Leo Posteraro di Verona e Marco Colazzo di Casarano. Giacomo Rossini di Torino sarà il quarto uomo, Andrea Manzini di Voghera l'operatore FVS.