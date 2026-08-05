Segnali positivi per i nerazzurri di Vecchi, che battono con personalità un avversario di categoria
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Terzo successo in quattro amichevoli per l'Inter U23 che, dopo aver battuto l'Albinoleffe, si ripete contro un'altra formazione di categoria come il Lecco. I nerazzurri si impongono con il punteggio di 0-3 grazie alla doppietta di Zuberek nel primo tempo e alla rete nel finale di Matarrese. Altri segnali positivi per Stefano Vecchi, con i suoi ragazzi che giocano con personalità e intensità, concedendo poco o nulla agli avversari. Un buon viatico in vista del primo impegno ufficiale della stagione, in programma venerdì 14 contro il Vado nel primo turno di Coppa Italia.
Lecco-Inter U23 0-3
Reti: 13', 18' Zuberek, 88' Matarrese.
Inter U23 (3-4-2-1): Taho (73' Raimondi); Donato (62' Re Cecconi), Stante (62' Breda), Jakirovic (85' Peletti); Amerighi (62' Milani), Bovo (46' Cerpelletti), Kaczmarski (62' Venturini), Rocca (46' Aidoo); Franchi (73' Agbonifo), Mancuso (73' Fiordilino); Zuberek (46' Matarrese). A disp.: Melgrati, Prestia. All.: Vecchi.
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