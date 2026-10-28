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Reduce dalla vittoria per 2-1 nel recupero contro la Scafatese, l'Inter U23 si prepara per la trasferta in Calabria per il match contro il Cosenza, gara valida per la dodicesima giornata del girone C di Serie C.

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L'incontro, in programma domenica primo novembre (calcio di inizio alle 12:30), sarà diretto da Domenico Castellone della sezione arbitrale di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Fabio D'Ettore di Lanciano e Giuseppe Romaniello di Napoli. Gennaro Decimo di Napoli sarà il quarto uomo, Davide Gigliotti di Lamezia Terme l'operatore FVS.