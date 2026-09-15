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Il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. I primi gol in Serie C per Mancuso e (finalmente) per Lavelli. Il recupero di elementi come Avitabile, che non giocava da quasi un anno, e Garonetti, che nelle ultime due stagioni ha visto più l'infermeria che il campo. La risposta del gruppo in una giornata in cui bisognava fare i conti con tantissime assenze, ultima quella di Stante, costretto ad alzare bandiera bianca dopo meno di 15 minuti. L'Inter U23 torna dalla trasferta di Crotone non solo con 3 punti pesantissimi per morale e classifica, ma anche con tante altre indicazioni positive.

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Una di queste, forse quella che regala maggiori soddisfazioni a chi sio occupa di settore giovanile, è la scelta di puntare su una linea verdissima: la formazione nerazzurra, infatti, ha chiuso con una difesa dall'età media inferiore a 18 anni. Al fischio finale la line arretrata era composta dai 2008 Bovio e Jakirovic e dal 2009 Donato, e a loro bisogna aggiungere l'esterno sinistro Marello, anche lui classe 2008, mentre in panchina c'erano anche il 2008 Franchi e il 2009 Matarrese. Insomma, una bella dichiarazione di intenti da parte del club: nessuna paura nel gettare nella mischia i giovanissimi, anche in ruoli delicati e in ambienti caldi. Le prime risposte non possono che essere positive.