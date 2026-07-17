La squadra di Vecchi si è radunata lunedì 13 luglio al KONAMI Football Centre
VIDEO FCIN1908 / In sede Inter arriva l'allenatore dell'U23 Stefano Vecchi
Non solo Prima Squadra e Inter Women: anche l'Inter U23 e il settore giovanile hanno ufficialmente dato il via alla nuova stagione sportiva. La squadra di Stefano Vecchi si appresta a vivere il secondo campionato di Serie C della propria storia: in vista dei primi impegni ufficiali l'Inter U23 è arrivata nella giornata di giovedì a Livigno, dove si svolgerà il ritiro estivo fino al prossimo 25 luglio. La squadra ha iniziato a lavorare da lunedì 13 luglio, giorno in cui si è radunata al KONAMI Football Centre di Milano.
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Richi AGBONIFO
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Mike AIDOO
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Igor AMERIGHI
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Leonardo BOVO
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Cristian BREDA
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Cristian CARRARA
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Filippo CERPELLETTI
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Andrea DONATO
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Anas EL MAHBOUBI
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Antonio Luca FIORDILINO
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Mirko FRANCHI
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Leon JAKIROVIC
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Iwo Krzysztof KACZMARSKI
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Matias MANCUSO
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Thomas MATARRESE
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Riccardo MELGRATI
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Matteo MOTTA
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Lamberto PELETTI
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Giuseppe PRESTIA
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Paolo RAIMONDI
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Gabriele RE CECCONI
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Edoardo ROCCA
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Francesco STANTE
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Alain TAHO
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Matteo VENTURINI
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Mattia ZANCHETTA
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Jan ZUBEREK
In seguito la squadra di Stefano Vecchi giocherà cinque partite amichevoli contro Grosio (22 luglio), Novara (26 luglio), AlbinoLeffe (2 agosto), Lecco (5 agosto) e Pergolettese (9 agosto), prima di esordire nella stagione 2026/27 nel primo turno della Coppa Italia di Serie C il weekend 15-16 agosto.
INTER U23, IL CALENDARIO DELLA PRESEASON
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Lunedì 13 luglio: raduno al KONAMI Football Centre
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Giovedì 16 luglio-sabato 25 luglio: ritiro pre-stagionale a Livigno
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Mercoledì 22 luglio, ore 17:00: Inter U23-US Grosio (CS Aquagranda, Livigno)
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Domenica 26 luglio, ore 17:30: Novara-Inter U23 (Borgomanero)
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Domenica 2 agosto, ore 17:30: AlbinoLeffe-Inter U23 (Zanica)
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Mercoledì 5 agosto, ore 18:00: Lecco-Inter U23 (Lecco)
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Domenica 9 agosto, ore 18:00: Pergolettese-Inter (Crema)
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15-16 agosto: primo turno eliminatorio Coppa Italia Serie C
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22-23 agosto: prima giornata campionato Serie C
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