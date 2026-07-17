La squadra di Vecchi si è radunata lunedì 13 luglio al KONAMI Football Centre

Gianni Pampinella
vecchi inter sede (1)

VIDEO FCIN1908 / In sede Inter arriva l'allenatore dell'U23 Stefano Vecchi

Non solo Prima Squadra e Inter Women: anche l'Inter U23 e il settore giovanile hanno ufficialmente dato il via alla nuova stagione sportiva. La squadra di Stefano Vecchi si appresta a vivere il secondo campionato di Serie C della propria storia: in vista dei primi impegni ufficiali l'Inter U23 è arrivata nella giornata di giovedì a Livigno, dove si svolgerà il ritiro estivo fino al prossimo 25 luglio. La squadra ha iniziato a lavorare da lunedì 13 luglio, giorno in cui si è radunata al KONAMI Football Centre di Milano.

Inter under 23

  • Richi AGBONIFO

  • Mike AIDOO

  • Igor AMERIGHI

  • Leonardo BOVO

  • Cristian BREDA

  • Cristian CARRARA

  • Filippo CERPELLETTI

  • Andrea DONATO

  • Anas EL MAHBOUBI

  • Antonio Luca FIORDILINO

  • Mirko FRANCHI

  • Leon JAKIROVIC

  • Iwo Krzysztof KACZMARSKI

  • Matias MANCUSO

  • Thomas MATARRESE

  • Riccardo MELGRATI

  • Matteo MOTTA

  • Lamberto PELETTI

  • Giuseppe PRESTIA

  • Paolo RAIMONDI

  • Gabriele RE CECCONI

  • Edoardo ROCCA

  • Francesco STANTE

  • Alain TAHO

  • Matteo VENTURINI

  • Mattia ZANCHETTA

  • Jan ZUBEREK

Getty Images

In seguito la squadra di Stefano Vecchi giocherà cinque partite amichevoli contro Grosio (22 luglio), Novara (26 luglio), AlbinoLeffe (2 agosto), Lecco (5 agosto) e Pergolettese (9 agosto), prima di esordire nella stagione 2026/27 nel primo turno della Coppa Italia di Serie C il weekend 15-16 agosto.

INTER U23, IL CALENDARIO DELLA PRESEASON

  • Lunedì 13 luglio: raduno al KONAMI Football Centre

  • Giovedì 16 luglio-sabato 25 luglio: ritiro pre-stagionale a Livigno

  • Mercoledì 22 luglio, ore 17:00: Inter U23-US Grosio (CS Aquagranda, Livigno)

  • Domenica 26 luglio, ore 17:30: Novara-Inter U23 (Borgomanero)

  • Domenica 2 agosto, ore 17:30: AlbinoLeffe-Inter U23 (Zanica)

  • Mercoledì 5 agosto, ore 18:00: Lecco-Inter U23 (Lecco)

  • Domenica 9 agosto, ore 18:00: Pergolettese-Inter (Crema)

  • 15-16 agosto: primo turno eliminatorio Coppa Italia Serie C

  • 22-23 agosto: prima giornata campionato Serie C

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti