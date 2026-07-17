Non solo Prima Squadra e Inter Women: anche l'Inter U23 e il settore giovanile hanno ufficialmente dato il via alla nuova stagione sportiva. La squadra di Stefano Vecchi si appresta a vivere il secondo campionato di Serie C della propria storia: in vista dei primi impegni ufficiali l'Inter U23 è arrivata nella giornata di giovedì a Livigno, dove si svolgerà il ritiro estivo fino al prossimo 25 luglio. La squadra ha iniziato a lavorare da lunedì 13 luglio, giorno in cui si è radunata al KONAMI Football Centre di Milano.

Richi AGBONIFO

Mike AIDOO

Igor AMERIGHI

Leonardo BOVO

Cristian BREDA

Cristian CARRARA

Filippo CERPELLETTI

Andrea DONATO

Anas EL MAHBOUBI

Antonio Luca FIORDILINO

Mirko FRANCHI

Leon JAKIROVIC

Iwo Krzysztof KACZMARSKI

Matias MANCUSO

Thomas MATARRESE

Riccardo MELGRATI

Matteo MOTTA

Lamberto PELETTI

Giuseppe PRESTIA

Paolo RAIMONDI

Gabriele RE CECCONI

Edoardo ROCCA

Francesco STANTE

Alain TAHO

Matteo VENTURINI

Mattia ZANCHETTA

Jan ZUBEREK

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In seguito la squadra di Stefano Vecchi giocherà cinque partite amichevoli contro Grosio (22 luglio), Novara (26 luglio), AlbinoLeffe (2 agosto), Lecco (5 agosto) e Pergolettese (9 agosto), prima di esordire nella stagione 2026/27 nel primo turno della Coppa Italia di Serie C il weekend 15-16 agosto.

INTER U23, IL CALENDARIO DELLA PRESEASON