Tutti i risultati e le partite in programma della stagione 2026/27 della formazione nerazzurra allenata da Vecchi
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"
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Coppa Italia Serie C, primo turno, venerdì 14 agosto 2026: Vado-INTER U23 7-6 dcr
1^ Giornata Campionato, domenica 23 agosto 2026: Catania-INTER U23 1-2
2^ Giornata Campionato, sabato 29 agosto 2026: INTER U23-Altamura, ore 21
3^ Giornata Campionato, lunedì 7 settembre 2026: Picerno-INTER U23, ore 21
4^ Giornata Campionato, sabato 12 settembre 2026: INTER U23-Casertana, ore 15
5^ Giornata Campionato, martedì 15 settembre 2026: Crotone-INTER U23, ore 18:30
6^ Giornata Campionato, domenica 20 settembre 2025: INTER U23-Foggia, ore 15
7^ Giornata Campionato, domenica 27 settembre 2026: Giugliano-INTER U23, ore 14:30
8^ Giornata Campionato, sabato 3 ottobre 2025: INTER U23-Scafatese, ore 17:30
9^ Giornata Campionato, domenica 11 ottobre 2026: Savoia-INTER U23, ore 18
10^ Giornata Campionato, domenica 18 ottobre 2026: INTER U23-Monopoli
11^ Giornata Campionato, domenica 25 ottobre 2026: INTER U23-Sorrento
12^ Giornata Campionato, domenica 1 novembre 2026: Cosenza-INTER U23
13^ Giornata Campionato, domenica 8 novembre 2026: INTER U23-Salernitana
14^ Giornata Campionato, domenica 15 novembre 2026: Audace Cerignola-INTER U23
15^ Giornata Campionato, domenica 22 novembre 2026: INTER U23-Potenza
16^ Giornata Campionato, domenica 29 novembre 2026: Barletta-INTER U23
17^ Giornata Campionato, domenica 6 dicembre 2026: INTER U23-Bari
18^ Giornata Campionato, domenica 13 dicembre 2026: Cavese-INTER U23
19^ Giornata Campionato, domenica 20 dicembre 2026: INTER U23-Casarano
20^ Giornata Campionato, domenica 4 gennaio 2026: INTER U23-Novara 0-0 (PAGELLE)
21^ Giornata Campionato, sabato 10 gennaio 2026: Pro Patria-INTER U23 1-2 (PAGELLE)
22^ Giornata Campionato, domenica 18 gennaio 2026: INTER U23-Virtus Verona 1-0 (PAGELLE)
23^ Giornata Campionato, lunedì 26 gennaio 2026: Lecco-INTER U23 0-2 (PAGELLE)
24^ Giornata Campionato, sabato 31 gennaio 2026: INTER U23-Pergolettese 1-1 (PAGELLE)
25^ Giornata Campionato, domenica 8 febbraio 2026: Triestina-INTER U23 4-1 (PAGELLE)
26^ Giornata Campionato, mercoledì 11 febbraio 2026: INTER U23-Lumezzane 0-0 (PAGELLE)
27^ Giornata Campionato, lunedì 16 febbraio 2026: Ospitaletto-INTER U23 2-2 (PAGELLE)
28^ Giornata Campionato, sabato 21 febbraio 2026: Renate-INTER U23 2-1 (PAGELLE)
29^ Giornata Campionato, sabato 28 febbraio 2026: INTER U23-Alcione 0-0
30^ Giornata Campionato, martedì 3 marzo 2026: Cittadella-INTER U23 1-1 (PAGELLE)
31^ Giornata Campionato, sabato 7 marzo 2026: INTER U23-Albinoleffe 0-1 (PAGELLE)
32^ Giornata Campionato, lunedì 16 marzo 2026: Vicenza-INTER U23 2-1 (PAGELLE)
33^ Giornata Campionato, domenica 22 marzo 2026: INTER U23-Dolomiti Bellunesi 1-2 (PAGELLE)
35^ Giornata Campionato, sabato 4 aprile 2026: Pro Vercelli-INTER U23 0-2 (PAGELLE)
34^ Giornata Campionato, mercoledì 8 aprile 2026: INTER U23-Trento 2-1 (PAGELLE)
36^ Giornata Campionato, domenica 12 aprile 2026: INTER U23-Arzignano 0-1 (PAGELLE)
37^ Giornata Campionato, domenica 18 aprile 2027: INTER U23-Cavese
38^ Giornata Campionato, domenica 25 aprile 2027: Casarano-INTER U23
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