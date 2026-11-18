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Quindicesima giornata del girone C di Serie C: l'Inter U23 torna in campo dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri di Stefano Vecchi ospitano allo stadio Breda di Sesto San Giovanni la capolista Potenza, reduce da tre vittorie consecutive.

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L'incontro, in programma sabato 21 novembre (calcio di inizio alle 14:30), sarà diretto da Riccardo Tropiano della sezione arbitrale di Bari, coadiuvato dagli assistenti Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Carlo De Luca di Merano. Simone Gauzolino di Torino sarà il quarto uomo, Simone Giuseppe Chimento di Sorrento l'operatore FVS.