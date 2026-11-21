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Mattia Marello, esterno sinistro dell'Inter U23 e autore del primo gol nella vittoria contro il Potenza, ha parlato in conferenza stampa al termine del match: "Sono super contento per la squadra e per il mio gol perché ha contribuito alla vittoria. Sono molto contento della prestazione perché era una gara difficile, contro una squadra che arrivava da un periodo importante, che è a +9 sulla seconda".

Cosa scatta nella testa di ragazzi come te alla prima esperienza tra i professionisti quando si è chiamati ad affrontare squadre di categoria? Cosa vi viene chiesto?

"Venivamo da una settimana difficile, io come tanti altri siamo stati in Nazionale, altri erano con la Prima Squadra, e quindi non siamo riusciti ad allenarci bene. Abbiamo preparato la partita in pochi giorni, ma sono stati molto importanti perché abbiamo fatto gruppo. Il mister ci ha parlato tanto prima e dopo l'allenamento, ci ha detto molto del Potenza insieme al suo staff e l'abbiamo preparata alla grande. Eravamo gasati".

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Difficile preparare una gara con l'uscita di GTA?

"GTA? Non ho la Play Station, non è un mio problema... Magari altri hanno sofferto questo momento, ma non è il mio caso! Sono molto contento per la partita, eravamo gasati anche prima, il mister ci ha fatto un bel discorso e ci ha preparati. Sapevamo che non sarebbe stata una partita come le altre".

In cosa puoi migliorare ancora?

"Parlo sempre tanto con il mister e i suoi collaboratori, lo chiedo anche io. Io cerco di migliorarmi ogni giorno su tutto, anche sulle cose in cui sono più forte, però principalmente cerco di allenare il piede debole e le letture difensive per diventare un calciatore completo".