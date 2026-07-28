VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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La Serie C 2026/27 comincia a prendere forma: il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha annunciato la riammissione del Foggia al posto della Ternana, fallita e non iscritta, e sono ora ufficiali i nomi delle 60 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di terza serie.

LIVIGNO, ITALY - JULY 21: Head Coach of FC Internazionale U23 Stefano Vecchi during the FC Internazionale U23 Training Session at Centro Sportivo Acquagranda on July 21, 2026 in Livigno, Italy. (Photo by Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Domani verrà svelata la composizione dei 3 gironi, mentre tra due giorni, giovedì 30 luglio, ci sarà il sorteggio dei calendari. Venerdì 31 luglio, la programmazione delle 38 giornate. Sale l'attesa in casa Inter, con l'U23 che aspetta di conoscere il nome delle prossime avversarie: i nerazzurri di Vecchi, inseriti nel girone A nella scorsa stagione, da regolamento ora dovranno cambiare raggruppamento, con il C molto più probabile del B.