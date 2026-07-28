I nerazzurri di Vecchi sono in attesa di conoscere le avversarie della prossima stagione
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."
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La Serie C 2026/27 comincia a prendere forma: il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha annunciato la riammissione del Foggia al posto della Ternana, fallita e non iscritta, e sono ora ufficiali i nomi delle 60 squadre che parteciperanno al prossimo campionato di terza serie.
Domani verrà svelata la composizione dei 3 gironi, mentre tra due giorni, giovedì 30 luglio, ci sarà il sorteggio dei calendari. Venerdì 31 luglio, la programmazione delle 38 giornate. Sale l'attesa in casa Inter, con l'U23 che aspetta di conoscere il nome delle prossime avversarie: i nerazzurri di Vecchi, inseriti nel girone A nella scorsa stagione, da regolamento ora dovranno cambiare raggruppamento, con il C molto più probabile del B.
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