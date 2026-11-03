VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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Si è chiuso il programma della dodicesima giornata del girone C di Serie C. In testa alla classifica si registra il tentativo di fuga del Potenza, che batte 4-2 il Crotone e si porta a +7 sul Bari, fermato sull'1-1 casalingo dalla Scafatese e al terzo pareggio consecutivo. Sale al terzo posto l'Audace Cerignola, che aggancia il Sorrento. L'Inter U23, nonostante la sconfitta contro il Cosenza, rimane in zona playoff, anche se scende in nona posizione.

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La classifica

Potenza 29, Bari 22, Audace Cerignola, Sorrento 20, Catania, Monopoli 19, Picerno, Scafatese 18, Inter U23, Casertana 17, Cavese, Salernitana, Foggia, Casarano, Altamura 15, Giugliano 13, Barletta, Savoia 12, Cosenza 9, Crotone 1.