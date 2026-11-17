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Si è chiuso il programma della quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Non si ferma la fuga del Potenza, che travolge con il punteggio di 4-0 la Scafatese e consolida ulteriormente il suo primo posto in classifica. Dietro, l'unica a provare a tenere il ritmo è il Bari, che batte 3-2 il Foggia e rimane a -9. Sale al terzo posto il Sorrento, mentre l'Inter U23 rimane saldamente in zona playoff in sesta posizione, nonostante il rinvio della gara contro l'Audace Cerignola.

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La classifica

Potenza 35, Bari 26, Sorrento 23, Catania 22, Scafatese 21, Audace Cerignola *, Monopoli, Inter U23 *, Casertana 20, Cavese, Picerno 19, Barletta, Salernitana, Casarano 18, Altamura, Giugliano 16, Foggia, Savoia 15, Cosenza 13, Crotone 1.

* una gara in meno