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Dario Baccin ha già piazzato il primo colpo della sua nuova gestione. Il direttore sportivo nerazzurro ha anticipato la concorrenza e si è assicurato Stefan Capin, trequartista sloveno classe 2011 . Come sottolinea il Messaggero, Capin è un colpo lungimirante da parte di Baccin che ha già le idee chiare per proseguire il progetto iniziato da Ausilio sotto la gestione Chivu.