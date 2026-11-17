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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini ha parlato così di Nazionale evidenziando anche alcuni lati positivi emersi dalle partite di Nations League:

Getty

"Secondo me ci sono giocatori buoni, intanto dico il blocco Premier, chi viene selezionato dalla Premier ha qualcosa in più e se non ce l'ha, poi la acquista. Ho messo anche Ahanor e Leoni. Ho preso anche i migliori di questa avventura, Bastoni, Scalvini, Dimarco ed Esposito e ho aggiunto anche Kean. Siamo qui ad elogiare Pio Esposito e i suoi dati che ha la media che aveva Kean nelle partite prima che Esposito diventasse titolare. Mi sembrano i due attaccanti più credibili, sarà difficile farli giocare insieme ma quando lo hanno fatto, Mancini ha fatto una scelta significativa e cioè Pio al centro e Kean intorno, un po' a destra e un po' a sinistra"

"Poi aggiungo le speranze: Tresoldi e Inacio sono due di talento, speriamo giochino per l'Italia. Ho messo due giovani sulla bocca di tutti: uno è Cassano che Mancini l'ha già convocato e l'altro è Mario Tambaro (classe 2012 del Napoli, ndr), se ne parla come di un fenomeno già a Napoli, ci sono già video che girano, lui che firma autografi, non ho paura di un infanticidio e non ho paura di rovinarlo ma voglio che questa diventi la missione dell'Italia: se c'è un talento, e Mancini è molto bravo ad indicarlo, va protetto, va allevato per il talento che uno ha: se uno è bravo palla al piede, lasciamoli la palla al piede, ci stanno mancando giocatori così"