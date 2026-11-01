Prestazione opaca da parte dei nerazzurri, troppo pesanti le assenze e le soluzioni di emergenza

Fabio Alampi
Vecchi

VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

Difesa

Melgrati 6

Tiene in piedi la squadra con una gran parata su McJannet, sul gol di Dalmazzi vede la palla all'ultimo, ma forse poteva uscire in presa alta.

Re Cecconi 6

Non giocava da più di un mese e, nonostante qualche incertezza con il pallone tra i piedi, risulta il migliore del terzetto difensivo. (73' Sorino)

Prestia 5,5

Ancora in ritardo di condizione, pesante nei movimenti, prova a cavarsela con esperienza ma fallisce nell'intento.

Tosto 5

Sovrastato da Dalmazzi in occasione del gol del vantaggio del Cosenza: un errore che pesa sul risultato finale.

Cosenza-Inter U23 pagelle

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