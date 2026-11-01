Il giudizio di Sabatini su Chivu dopo il KO nel derby, la terza sconfitta in tre partite contro il Milan da quando l'allenatore romeno siede in panchina

Matteo Pifferi
milan. inter vitiello

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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Chivu dopo la sconfitta dell'Inter nel derby dopo una prestazione insufficiente dei nerazzurri:

Chivu CBS

"Io difendo Chivu ma miro gli errori, pensare alle ingiustizie vuol dire di non aver capito nulla e parlare di quinta punta mi sembra fuori però lo difendo anche perché sono consapevole che l'anno scorso a Chivu era stata creata una task force attorno che in questo momento è passata in secondo piano.

marotta sky (3)

Il sostegno, la forza e la presenza della società, nella settimana del derby… Cardinale non mi garba, non lo stimo però ha fatto una grande settimana da presidente del Milan. Marotta ha fatto tutta la settimana a pensare al presidente della FIGC. Non contano le interviste, le cene, star vicino all'allenatore? Per me sì. Chivu lo vedo lasciato abbastanza al suo destino"

sabatini

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