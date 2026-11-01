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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così di Chivu dopo la sconfitta dell'Inter nel derby dopo una prestazione insufficiente dei nerazzurri:

"Io difendo Chivu ma miro gli errori, pensare alle ingiustizie vuol dire di non aver capito nulla e parlare di quinta punta mi sembra fuori però lo difendo anche perché sono consapevole che l'anno scorso a Chivu era stata creata una task force attorno che in questo momento è passata in secondo piano.

Il sostegno, la forza e la presenza della società, nella settimana del derby… Cardinale non mi garba, non lo stimo però ha fatto una grande settimana da presidente del Milan. Marotta ha fatto tutta la settimana a pensare al presidente della FIGC. Non contano le interviste, le cene, star vicino all'allenatore? Per me sì. Chivu lo vedo lasciato abbastanza al suo destino"