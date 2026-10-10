I nerazzurri perdono nonostante un buon secondo tempo: decisivi gli errori individuali
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Difesa
Melgrati 5
Può poco o nulla sul primo gol del Savoia. Responsabilità ben più evidenti sul secondo, quando perde la concezione della posizione della porta dopo l'incomprensione con Donato. E ora Taho scalpita.
Donato 5
Il classe 2009 nel complesso non sfigura in un ambiente caldissimo. L'errore che porta al raddoppio del Savoia, tuttavia, pesa tantissimo. (81' Sorino)
Prestia 5,5
Il capitano non giocava da più di un mese, dal primo tempo del match d'esordio contro il Catania. Ruggine comprensibile, prova a cavarsela con esperienza ma la condizione fisica non è certamente ottimale.
Tosto 6
Al debutto assoluto con la maglia dell'Inter, tiene botta in difesa e va anche vicino al gol.
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