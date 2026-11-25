Prima della sfida contro lo Stoccarda, ecco le probabilità dei nerazzurri di accedere direttamente agli ottavi. Le percentuali delle italiane
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Cambiano ancora le proiezioni sulla classifica finale della Champions League. Dopo le partite di martedì 24 novembre, Football Meets Data ha aggiornato le proprie simulazioni, in attesa delle sfide del mercoledì, tra cui quella di San Siro tra Inter e Stoccarda.
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Secondo il modello statistico, l'Inter occupa il dodicesimo posto nella graduatoria ordinata per piazzamento medio previsto, con una posizione finale media di 13,7.
Le probabilità dei nerazzurri di chiudere la fase campionato tra le prime otto, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale, sono attualmente del 23,4%.
Molto più elevate le possibilità di superare la prima fase della competizione: l'Inter ha il 94,8% di probabilità di terminare tra le prime 24.
Rispetto alle simulazioni del 3 novembre, i nerazzurri perdono due posizioni nella graduatoria delle proiezioni, mentre le possibilità di centrare la Top 8 scendono dal 25% al 23,4%.
Champions League, vola il Como: le percentuali delle italianeA impressionare è soprattutto il Como di Cesc Fabregas. La formazione lariana occupa il settimo posto nella graduatoria delle proiezioni, con il 47,4% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi.
Più complicata la situazione di Roma e Napoli, che rischiano anche di rimanere fuori dalle prime 24.
Ecco le probabilità delle quattro squadre italiane secondo Football Meets Data:
- Como: Top 8 47,4%, Top 24 100%.
- Inter: Top 8 23,4%, Top 24 94,8%.
- Roma: Top 8 1,9%, Top 24 68,1%.
- Napoli: Top 8 non indicata, Top 24 65,5%.
In cima alla graduatoria generale c'è il Real Madrid, con il 99,9% di possibilità di accedere direttamente agli ottavi, seguito da PSG (98,3%), Barcellona (86,6%), Arsenal (74,9%) e Bayern Monaco (68,3%).
Per l'Inter, dunque, la sfida contro lo Stoccarda rappresenta un'occasione importante per migliorare sensibilmente le proprie prospettive europee. La corsa alle prime otto è ancora aperta, ma secondo le simulazioni i nerazzurri dovranno recuperare terreno rispetto a diverse concorrenti. E la partita di Dortmund, contro il Borussia, rischia di diventare un autentico spareggio.
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