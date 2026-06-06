"Penso solo all'Inter, non ho altre società in testa. Sono contento dove sono", ha detto Tarantino, accostato anche alla Roma nei mesi scorsi

Matteo Pifferi Redattore 6 giugno - 17:29

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Massimo Tarantino, responsabile del settore giovanile dell'Inter, ha parlato ai microfoni di FCINTER1908.IT al Festival della Serie A:

"Il bilancio è sicuramente buono, la stagione si deve ancora concludere, ci sono tante squadre in attività ancora. Per la Primavera è stata una stagione bella, piena di emozioni, la squadra ha fatto un bellissimo percorso in Youth League, è arrivata in fondo in Coppa Italia, non siamo riusciti a ripeterci in campionato ma il lavoro di tutto lo staff è stato soddisfacente, sono cresciuti tanti ragazzi e alcuni hanno avuto il piacere di esordire in prima squadra che è lo scopo principale, per noi è stata una stagione buona e ricca"

Si programma già il futuro — "La stagione non è ancora conclusa ma si deve già programmare l'altra, le attività si accavallano, ci godiamo le squadre alle fasi finali della stagione con la testa in vista della prossima stagione"

Ripartirà all'Inter? — "Penso solo all'Inter, non ho altre società in testa. Sono contento dove sono, spero di rimanerci più tempo possibile. Finché ho la possibilità di lavorare all'Inter, me lo godo"

Asse con l'Under 23 — "Questa è una bellissima sfida, la stagione è stata complicata, è stata una nuova esperienza però alla fine è stata molto bella. L'Under 23 ha fatto il suo lavoro, ha permesso ai giocatori di fare grandi esperienze in un campionato agonistico, ha permesso ad alcuni giocatori della Primavera di anticipare il percorso in un campionato professionistico. Ha permesso ai nostri Under 18 di essere protagonisti in Primavera, l'Under 23 ha fatto il suo lavoro"

Ci sono ragazzi della Primavera già pronti per l'Under 23? — "Bisognerebbe chiederlo a Baccin che gestisce l'area tecnica dell'Under 23. Iddrissou ha giocato tantissimo, Bovio è stato tantissimo in Under 23, anche quest'anno ci saranno tanti giocatori che giocheranno in Under 23 e continueranno il percorso di crescita all'Inter"

Si parla di Cocchi in chiave mercato: vale la pena investire sui giovani anche in quest'ottica? — "Non ho dubbi e lui è l'esempio come lo è stato Pio, come è stato Stankovic. Hanno fatto un percorso nel settore giovanile, c'è chi avrà la fortuna di giocare all'Inter e c'è chi può diventare un valore economico per il futuro, sono entrambi valori importanti sviluppati in un percorso"

Stankovic è pronto per la prima squadra? — "In questi due anni hanno fatto due grandissimi campionati, ha maturato l'esperienza agonistica che serviva. Marotta, Ausilio e Baccin avranno fatto le loro considerazioni del caso e lo faranno con grande attenzione, è diventato sicuramente un giocatore forte"

Chivu — "Ho avuto la fortuna di lavorarci in Primavera e per noi faceva tanta differenza, si notava la forza dell'allenatore con un grande carisma, personalità, competenze di altissimo livello e una capacità di relazione mostruosa. Ce lo siamo goduti in Primavera, non è mai semplice fare altrettanto bene in Prima squadra ma lui ha avuto una capacità di adattamento velocissima, siamo contenti di averlo con noi e speriamo di godercelo per tanto tempo"