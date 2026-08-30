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Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato 1-1 contro l'Altamura: "Nel primo tempo, più che contropiedi, abbiamo sofferto un po' così la loro vivacità, il loro palleggio, la loro qualità, che poi tra l'altro sapevamo anche avessero. Loro secondo me hanno spinto molto nel primo tempo e di conseguenza nel secondo sono calati; noi, invece, siamo cresciuti anche dal punto di vista fisico, abbiamo preso le misure meglio, e alla fine abbiamo meritatamente recuperato il risultato, abbiamo spinto ci abbiamo creduto fino alla fine per provare a portare a casa la vittoria. Grande merito ai ragazzi che comunque nel secondo tempo, nonostante questa pressione che abbiamo messo, siamo stati sicuramente molto più attenti e molto più equilibrati, forse anche ripeto perché poi nel secondo tempo loro avevano speso molto e noi avevamo ancora da spendere".

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In questa partita, al posto di capitan Prestia e del 2006 Maye, hanno giocato due 2008 come Bovio e Jakirovic. Che giudizio date alla loro prestazione?

"Bovio e Jakirovic anno fatto un'ottima partita, senza il nostro capitano e riferimento difensivo. Abbiamo Stante che è una garanzia, è un "giovane-vecchio", ha preso per mano questi 2008. Marello si è confermato come a Catania, ha fatto un'ottima gara. Jakirovic e Bovio sono due giocatori su cui crediamo parecchio e oggi hanno dimostrato tanto. Re Cecconi, 2006, si è applicato in un ruolo che non è propriamente suo, ma l'ha fatto con grande impegno e rendimento. Siamo contenti, questo gruppo mi piace perchè lavora, è applicato, con giovanissimi che hanno qualità importanti, e se n'è accorto anche chi li ha visti in Prima Squadra nel pre campionato. Non mi stupisco delle loro prestazioni, deve essere un punto di partenza perchè sono calciatori che devono calcare campi più importanti".

Quanto è soddisfatto dei 4 punti nelle prime 2 partite? C'è un aspetto da migliorare particolarmente in vista del Picerno?

"I punti fatti sono sicuramente un buon bottino e questo è indubbio Spunti su cui migliorare, un po' in generale, un po' su tutto, nel senso che sono ci sono tanti ragazzi giovani che possono crescere in tante cose, nella malizia, nell'attenzione, anche nell'usare in questa categoria la fisicità, usare il corpo, soprattutto davanti. Abbiamo avuto un buon predominio in quella zona, dobbiamo essere più scaltri e più pronti nello sfruttare qualche opportunità in più. Anche chi c'era lo scorso anno si è presentato con un'altra crescita, con un'altra formazione dopo un anno. Un po' alla volta mi aspetto che cresca un po' tutto in generale, qualcosa in particolare no, perché in queste due gare abbiamo giocato sia in fase offensiva sia in fase difensiva con delle buone, con una buonissima qualità".

La differenza tra primo e secondo tempo è dovuta solo all'aspetto fisico?

"Alla fine del primo tempo abbiamo chiesto ai ragazzi di essere un po' più aggressivi in alto, dovevamo recuperare il risultato e al tempo stesso mantenere equilibrio. Eravamo pronti a forzare anche con l'ingresso di Agbonifo a destra, c'era questa ipotesi, poi abbiamo fatto gol e alla fine non me la sono sentita di mettere 4 attaccanti negli ultimi minuti. Qualche ragazzo era anche stanco, ho preferito mantenere un equilibrio".

Si aspettava questo atteggiamento tattico da parte dell'Altamura? E cosa potrà dare Fumagalli?

"L'Altamura è una squadra imprevedibile, ha giocato due gare precedentemente e l'ha fatto in modo differente, in fase difensiva e offensiva. Ha fatto anche oggi qualcosa di diverso, ma noi eravamo preparati in ogni caso. Fumagalli l'abbiamo preso per darci una mano con la sua esperienza di questi anni in Serie B. È giovane, ha 26 anni, è un over ma non è vecchissimo. Ha un profilo adatto al nostro ambiente, con giocatori che si affacceranno anche alla Prima Squadra, l'ha detto anche Chivu l'altro giorno: la quinta, la sesta e la settima punta sono Mosconi, Lavelli e Iddrissou. Lo ringrazio, ha sempre grande attenzione nei nostri confronti. Lavoriamo affinchè siano utili anche sopra. Fumagalli sarà sicuramente funzionale, ci darà una grnade mano".