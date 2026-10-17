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Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha commentato in sala stampa la sconfitta rimediata contro il Monopoli: "Sia il risultato di Giugliano che quello di oggi mi sembrano rotondi per quello che si è visto in campo. Passi indietro? Abbiamo commesso delle ingenuità clamorose che hanno indirizzato la partita sui binari del risultato finale. Siamo partiti bene, sembrava una partita in equilibrio, siamo riusciti a sbloccarla, abbiamo commesso delle ingenuità che ci sono costate il fatto di andare sotto. Rientri in campo con la voglia di riprendere la partita e prendiamo il terzo gol... Anche qui non abbiamo fatto le cose che vanno fatte in quella situazione. Grande cuore dei ragazzi, hanno spinto, hanno provato, hanno aggredito, è servito a poco. Gli avversari sono stati bravi. Noi abbiamo raccolto una doppietta di Zuberek che è in un momento molto positivo, sicuramente al ragazzo farà bene anche se a noi cambia poco. La squadra ha lavorato e spinto con impegno fino alla fine".

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Come spiega la differenza di rendimento tra casa e trasferta?

"Non saprei, una lettura che può anche starci. Sicuramente i numeri dicono questo. Oggi, se analizziamo in questo modo, ci sono stati errori abbastanza pesanti, ma non credo e non penso che dipenda dal discorso casa o fuori".

Parlando di attaccanti, Zuberek sta facendo molto bene. Sul secondo gol, invece, vi siete ritrovati uno contro uno: siete stati troppo imprudenti?

"Per quanto riguarda gli attaccanti, non solo Zuberek, ma anche Mosconi sta facendo molto bene e, come ben sappiamo, è per necessità in Prima Squadra, ma anche lui sta facendo un percorso molto positivo. Abbiamo Iddrissou che tra poco rientrerà, Lavelli che combatte tutte le partite. Abbiamo buoni segnali dagli attaccanti. per quanto riguarda il gol subito, eravamo in 3-4 contro tre, poi per uno sviluppo ci siamo ritrovati fuori posizione, ma con il nostro difensore in vantaggio: non è una questione di uno contro uno, è una questione che non siamo riusciti a gestire la palla. Avitabile la poteva gestire meglio, ma anche questi sono errori di gioventù, fa parte del nostro percorso: ricordiamo che è stato fermo un anno per un problema al ginocchio, adesso sta giocando con grande continuità e non è semplice neanche per lui. Grande impegno anche oggi, poi a volte l'errore ci può stare: oggi è cascato in questo errore, ma il gruppo che ci mette sempre l'anima, se commettono errori è per una questione di esperienza e ingenuità".

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Nel finale la squadra è apparsa stanca: hanno pesato le tre partite in una settimana?

"La squadra è comunque andata ad aggredire, ha segnato il gol del 2-4 mettendo pressione al portiere. Alcuni di loro avevano i crampi e noi no. Non voglio trovare l'alibi delle tre gare in settimana perchè dobbiamo essere abituati, e abbiamo un organico ampio che ci permette di alternare un po' i ragazzi. Ho visto anche gente come Jakirovic, Kaczmarski, Zuberek o Marello che hanno giocato tre partite in una settimana e hanno spinto fino al 95'. Dal punto di vista fisico abbiamo retto molto bene. Forse le tre partite incidono più sull'aspetto mentale, dobbiamo stare attenti per tre gare di fila ti mette alla prova".