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Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha parlato ai microfoni di nuovacosenza.com al termine del match perso di misura sul campo del Cosenza: "Sicuramente tre impegni in una settimana possono pesare, ma abbiamo usato tutto l'organico, alcuni dei giocatori che avevano giocato martedì oggi non sono stati impiegati. Abbiamo ruotato tanti elementi, quindi non credo che il problema sia stato quello. È stata una partita molto combattuta, con tanto agonismo. Ce l'abbiamo messa tutta anche noi, ma siamo stati puniti su un calcio d'angolo dove sono stati più bravi. Non ricordo grandi occasioni da gol per il Cosenza, al di là di quell'episodio. Noi, invece, soprattutto all'inizio, abbiamo avuto qualche tiro e qualche situazione potenzialmente pericolosa che avrebbe potuto permetterci di andare in vantaggio. Poi la gara è diventata una bella battaglia e alla fine l'ha vinta il Cosenza".

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All'inizio il Cosenza sembrava accusare un po' di timore reverenziale, mentre l'Inter aveva preso in mano il gioco con personalità. Poi la partita è cambiata.

"Noi abbiamo messo pressione, purtroppo quando siamo arrivati negli ultimi metri abbiamo trovato un muro che non siamo riusciti a superare. In quelle situazioni serve qualcosa in più dal punto di vista qualitativo, la giocata del singolo che riesca a creare superiorità, e oggi non siamo riusciti a trovarla. Voglio comunque fare i complimenti alla squadra per l'impegno, da elogiare sotto questo punto di vista. Siamo mancati negli episodi, e gli episodi poi indirizzano una partita".

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Che impressione le ha fatto il Cosenza?

"È una squadra gagliarda, con buonissimi giocatori. Lo sapevamo già prima della partita e ritenevamo che la sua posizione di classifica fosse un po' bugiarda. Oggi abbiamo visto una squadra che lotta. Noi dobbiamo anche imparare a giocare queste partite sporche, lo stiamo facendo ma in alcuni momenti perdiamo lucidità".