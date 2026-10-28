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L'ottobre dell'Inter U23 si è chiuso con la convincente vittoria per 2-1 nel recupero contro la Scafatese, successo che ha consentito ai nerazzurri di agganciare il sesto posto in classifica. Ancora una volta sul tabellino è finito Jan Zuberek, protagonista di un mese da assoluto Re Mida, in grado di trasformare in oro ogni pallone toccato. I numeri dell'attaccante polacco sono emblematici: 6 gol e 3 assist nelle ultime 5 partite, di cui solo 2 da titolare, per un totale di 344 minuti. In sostanza, un contributo decisivo ogni 38 minuti.

#InterU23, l'ottobre di Jan Zuberek 🇵🇱

🅰️ vs Savoia

⚽️⚽️🅰️🅰️ vs Giugliano

⚽️⚽️ vs Monopoli

⚽️ vs Sorrento

⚽️ vs Scafatese



6 gol e 3 assist in 5 partite (solo 2 da titolare, per un totale di 344 minuti), un contributo decisivo ogni 38 minuti ⚫️🔵 pic.twitter.com/vKjiq5LZ4p — Fabio Alampi (@FabioAlampi) October 28, 2026

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Rinascita improvvisa

Classe 2004, fisico imponente, Zuberek è arrivato all'Inter nell'estate del 2021, prelevato dalla Spal. In nerazzurro si laurea campione nella categoria Primavera alla prima stagione, allenato da Cristian Chivu, ma dall'anno successico iniziano i tantissimi prolemi fisici che lo hanno pesantemente penalizzato nel corso della stagione. Terminato il percorso nelle giovanili interiste, inizia il giro di prestiti che lo vede indossare le maglie di Ternana (con cui debutta in Serie B nel gennaio del 2024), Lecco e Avellino, senza lasciare tracce. Nell'estate del 2025 torna a Milano per far parte del nuovo progetto Inter U23, chiudendo con 4 reti in 18 spezzoni di partita e dovendo fare i conti ancora una volta con numerosi infortuni, più o meno gravi. Confermato in nerazzurro, Zuberek ha lavorato duramente nel corso della preparazione pre campionato, questa volta senza intoppi, e i risultati sono finalmente arrivati, nonostante partisse indietro - almeno inizialmente - nelle gerarchie di Stefano Vecchi.

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Risorsa per la Prima Squadra?

Il suo rendimento recente ha fatto sorgere una domanda a tanti tifosi dell'Inter: ma Zuberek potrebbe diventare una risorsa per la Prima Squadra? La risposta, regolamento alla mano, è sì. Tutti i club di Serie A, infatti, possono inserire un numero illimitato di calciatori nati dopo il primo gennaio 2004, a patto che non abbiano disputato più di 50 gare in Serie A. Requisiti che l'attaccante polacco possiede, e che quindi lo mettono nelle condizioni di essere convocabile da Chivu. Da vedere se questo scenario potrà effettivamente realizzarsi: al momento, come noto, i vari Mosconi, Lavelli e Iddrissou lo precedono nelle gerarchie nerazzurre. Tuttavia, dovesse continuare così, sarebbe difficile non concedergli una chance tra i grandi.