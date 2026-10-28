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Antonio Cabrini, campione del mondo nel 1982 con l'Italia ed ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TuttoSport dei problemi della squadra bianconera. Queste alcune delle sue considerazioni: «Avere pochi italiani incide sicuramente nelle difficoltà dei nuovi arrivati. Le grandi Juve hanno sempre avuto uno zoccolo duro azzurro: è la missione che dovranno inseguire Carnevali e Massara nelle prossime finestre di mercato».

Come si può migliorare subito l’attuale Juve? «Carnevali e Massara hanno già una fortuna: essersi trovati un buonissimo allenatore. Tra gennaio e l’estate prossima, però, dovranno aggiustare ulteriormente la Juve».

In quali reparti? «Servono un centrocampista e un attaccante. Ma due di livello assoluto».

Ha dei nomi in mente? «In mezzo punterei su Calhanoglu: se non dovesse rinnovare con l’Inter è un’opportunità che la Juve dovrà valutare molto seriamente. È un giocatore che può cambiare il volto della squadra»

Si è parlato molto anche della panchina di Spalletti. Che idea si è fatto? «Lo terrei senza ombra di dubbio, non ha senso cambiare l’allenatore a stagione in corso. Oltretutto Spalletti è bravissimo, è un vincente e ha bisogno di fiducia. Anche perché ho una mia teoria: il tecnico incide il 20% sui risultati, il resto lo mettono i giocatori. Non è poco».