Domani sera Inter e Milan presenteranno il progetto e render del nuovo stadio, realizzato dagli studi Foster + Partners e Manica. Il Castello Sforzesco sarà la suggestiva la cornice scelta per l’evento che si preannuncia in grande stile. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il nuovo San Siro sarà di forma ovalizzata e ospiterà 71.500 spettatori, in aumento rispetto ai 60.000 previsti inizialmente. Uno dei cinque impianti più capienti d’Europa. "L’altezza dello stadio sarà leggermente inferiore ai 60 metri e una delle chiavi a livello finanziario sarà l’aumento dei posti hospitality, che saranno tra gli 8.000 e i 13.000 secondo livello di esclusività. Le aziende potranno affittare gli sky box, sale private in cui vivere il pre-partita".

LA STRUTTURA

"Lo stadio sarà disposto su due anelli, non su tre, e l’inclinazione delle curve sarà di 37 gradi, come il Muro Giallo di Dortmund. È importante perché così resterà l’impressione di stadio ripido, verticale, del San Siro attuale. I giocatori, dal campo, lo percepiranno. L’impianto sarà rialzato: sorgerà su un podio, che permetterà di costruire un’area parcheggi sotto il campo. C’è molta curiosità per la facciata, l’aspetto esterno che, in ogni stadio, è il biglietto da visita principale. Che cosa si può anticipare? Il grande impatto visivo, di colore. Led colorati permetteranno di illuminare lo stadio, con il logico utilizzo di rosso e blu per connotare le serate in cui Milan e Inter giocheranno in casa. Il tetto e il campo saranno fissi, non retrattili, e il prato non sarà coperto".

LA FRUIZIONE

"Molto, moltissimo cambierà per i tifosi. All’interno dello stadio ci saranno decine di punti ristoro nei classici corridoi degli impianti internazionali, dai ristoranti ai chioschi dei fast food. I bagni saranno moltiplicati (e in condizioni molto migliori…) rispetto alla situazione attuale. Le persone con disabilità avranno accesso a tutti i settori – oggi non accade – e ci saranno ascensori per raggiungere i diversi livelli dello stadio. È molto probabile che nell’area hospitality ci si possa spostare anche con le scale mobili. Alcuni dei posti Premium avranno accesso al Tunnel Club: gli iscritti potranno assistere all'ingresso in campo dei calciatori da un vetro".

LA TECNOLOGIA

"Il nuovo San Siro avrà un nuovo nome e sarà lo stadio più tecnologico d’Italia. Ci saranno maxischermi e, tra primo e secondo anello, correrà un anello di led in cui mostrare immagini della partita, statistiche, pubblicità. Milan e Inter hanno messo a budget circa 100 milioni per l’isolamento dell’impianto, che sarà il più possibile insonorizzato per ridurre l’impatto acustico sulle case di via Tesio, distanti poco più di 70 metri".

(Gazzetta dello Sport)