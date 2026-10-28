Il tecnico nerazzurro ha scelto di portare a Venezia anche alcuni ragazzi dell'U23

Fabio Alampi
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Venezia-Inter

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Complici i tanti infortuni che stanno affliggendo numerosi calciatori dell'Inter, Cristian Chivu ha scelto di pescare dall'U23: nel gruppo partito alla volta di Venezia, infatti, c'erano anche quattro calciatori provenienti dalla seconda squadra nerazzurra, tutti già convocati per la precedente partita contro la Fiorentina. Lavelli e Mosconi, Bovio e Jakirovic: due attaccanti e due difensori, quattro ragazzi dal grande potenziale e con tanta voglia di mettersi in mostra.

Lavelli Mosconi Bovio Jakirovic

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