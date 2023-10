Brambati su Allegri: “Quarto posto con questa Juve sarebbe come fare il Triplete”

"Allegri continua a dire che le altre sono meglio, non è stupido se lo dice. Ha giocatori che non giocherebbero titolari in altre big"

"Allegri continua a dire che le altre sono meglio, non è stupido se lo dice. Ha giocatori che non giocherebbero titolari in altre big, vedi Miretti, Fagioli ad esempio. E' a un livello inferiore. Il centrocampo non è di qualità. Per questo va a Bergamo per non perdere. Arrivare quarti con questa squadra non è come centrare lo Scudetto ma il Triplete".