Brambati: “Leao? Tacco dopo derby perso 5-1 non si fa. Lo avrei preso a schiaffi”

Juve che ha beneficiato tanto di Giuntoli:

"Alla Juve è arrivato un ds importante che ha fatto bene in un ambiente difficile come Napoli e sa come confrontarsi con uno come Allegri e sa cosa può servire strada facendo".

Milan, Pioli dice che Leao sta cercando di diventare un campione ma sta crescendo e lo difende:

"Quello col Newcastle non è un errore tecnico ma di concetto. E tu gli errori di questo tipo, che partono dalla testa, non li devi fare. Dopo che hai perso un derby 5-1 e puoi riscattare la squadra non puoi fare quello. Io fossi stato un compagno lo avrei preso a schiaffi nello spogliatoio. Il tacco non si fa a San Siro in quel momento".

