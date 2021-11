Inter-Spezia, sono 23 i convocati di Thiago Motta: novità Gyasi e Verde

Sono 23 i convocati di casa Spezia per la sfida in programma domani a San Siro contro l’Inter. Li ha comunicati il club sul sito ufficiale

Sono 23 i convocati di casa Spezia per la sfida in programma domani a San Siro contro l’Inter. Li ha comunicati il club sul sito ufficiale: sono partiti oggi i ragazzi di Thiago Motta per affrontare la partita contro l’Inter di domani alle 18:30 sul terreno dello stadio ‘Meazza’, sfida valida per la quindicesima giornata di campionato. Di nuovo in gruppo Gyasi e Verde; non è partito invece Kevin Agudelo, che è rimasto a casa a lavorare in vista del Sassuolo, dopo la partita contro il Bologna che l'ha visto nuovamente in campo dopo un lungo stop. Ecco la lista dei convocati aquilotti: 1.Zoet, 6.Bourabia, 7.Sala, 8.Kovalenko, 9.Manaj, 10.Verde, 11.Gyasi, 13.Reca, 14.Kiwior, 15.Hristov, 18.Nzola, 19.Colley, 20.Bastoni, 21.Salva Ferrer, 22.Antiste, 25.Maggiore, 27.Amian, 28.Erlic, 29.Salcedo, 40.Zovko, 43.Nikolaou, 44.Strelec, 94.Provedel