Dopo il triplice fischio di Real Madrid-Inter, terminata 2-1 in favore dei Blancos, InterTV ha raccolto le parole dei protagonisti al termina del match. Analisi, rimpianti e sensazioni a caldo dopo una serata complicata al Bernabéu, con la squadra di Cristian Chivu chiamata ora a ripartire dopo la sconfitta all’esordio stagionale in Champions League. Queste le parole di Diouf rilasciate ai microfono di InterTV: "Abbiamo avuto occasioni è un peccato aver preso 2 gol ma adesso dobbiamo andare avanti. Abbiamo fatto anche cose buone, andiamo avanti, la reazione c'è stata l'abbiamo già fatto vedere contro il Napoli e oggi pure è stata importante"