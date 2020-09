Sky – Dzeko bloccato da Milik, la Juve va su Morata. Pronta l’offerta per l’Atletico Madrid

Dopo essere stato vicino al Chelsea prima, all’Inter poi e alla Juve nell’ultimo mese, Edin Dzeko potrebbe restare ancora una volta alla Roma. Da quanto riportato da Skysport il club bianconero non è riuscita ancora a sbloccare la trattativa per il bosniaco (legata all’arrivo nella capitale di Milik che ha delle pendenze con il Napoli) e per questo starebbe lavorando su un’altra pista. Lo ha spiegato prima della gara contro la Sampdoria Paratici: “Non c’è una situazione Dzeko, ma ci sono altre situazioni in essere“. E queste situazioni portano ad Alvaro Morata. Il club bianconero sarebbe disposto ad offrire 10 mln per il prestito del giocatore e 45 mln per il diritto di riscatto. L’Atletico Madrid cederebbe l’attaccante e Suarez finirebbe nella squadra guidata da Simeone.

(Fonte: SS24)