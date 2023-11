Juventus, Allegri: “Danilo? Spero di riaverlo con l’Inter. Contro la Fiorentina…”

Massimiliano Allegri, nella consueta conferenza stampa di vigilia, si è proiettato proprio su Fiorentina-Juventus di domani: "Bisogna fare una partita di grande rispetto. La Fiorentina viene da due sconfitte e poi gioca in casa con la Juventus. Per avere una buona difesa all'interno della partita serve che tutti diano una mano, a partire dagli attaccanti che devono correre altrimenti ci abbassiamo. Se fai una buona difesa fai un buon attacco e se fai un buon attacco fai una buona difesa"

Consigli a Chiesa e Vlahovic? Non ne devo dare, importante è che si mettano a disposizione della squadra e che facciano delle buone prestazioni. Dobbiamo lavorare sui nostri limiti, essere molto compatti. Siamo sulla buona strada ma quello che abbiamo fatto finora non basta. Loro sanno che sono importanti non per questa partita ma per la Juventus, come tutti gli altri giocatori. Dobbiamo giocare di squadra, ognuno deve mettere i suoi obiettivi personali al servizio della squadra. Dobbiamo avere profilo molto basso, parlare poco e correre molto".