Mourinho: “Futuro? Nella mia testa è già tutto chiaro. Se a gennaio arriva un difensore…”

Lo ha detto José Mourinho a chi gli chiede se l'affetto dei tifosi può essere una spinta in più per il rinnovo del contratto

"Futuro? Io non ho bisogno di pensare. Nella mia testa ho tutto molto chiaro". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Sheriff Tiraspol a chi gli chiede se l'affetto dei tifosi può essere una spinta in più per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Sullo striscione di domenica scorsa, con cui i tifosi gli chiedevamo di rimanere a Trigoria, ha poi aggiunto: "Posso solo ringraziare i tifosi, anche se non mi fa essere a mio agio in campo, perché è la squadra che ha bisogno di supporto. Ovviamente mi inorgoglisce e mi fa emozionare - ha sottolineato -, però è una cosa che non mi piace. Non fatelo per me. Lì è la squadra che deve sentire l'appoggio".