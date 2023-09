Napoli, Garcia perde anche Juan Jesus: scelte obbligate in difesa per Bologna

Piove sul bagnato in casa Napoli. I risultati, nonostante prestazioni non sempre all'altezza, tutto sommato sono accettabili, ma Garcia continua a perdere pezzi in difesa. All'indisponibilità di Rrahmani si aggiunge quella di Juan Jesus, fermatosi nel corso della rifinitura alla vigilia della trasferta di Bologna. Questo costringerà il tecnico azzurro a mandare in campo il nuovo arrivato Natan, non ancora integrato al massimo nei suoi schemi di gioco.