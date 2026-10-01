Lautaro Martinez anche in Argentina parla sempre più da leader. Il capitano dell'Inter ha commentato, dopo il 4-0 di stanotte contro la Bolivia, quanto sta vivendo la selezione albiceleste:

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"Però c’è ancora un cammino da percorrere. Il modo in cui stiamo vivendo tutto questo è particolare, speciale, perché il cambiamento con Diego e quello che ora si vive con Leo sono sensazioni difficili da spiegare. Ci hanno segnato per molto tempo, ci hanno guidato per molto tempo. Hanno lasciato un’eredità enorme in questo Paese, nel mondo del calcio, sia a livello di Nazionale sia nei club.

E sicuramente noi, fin dal primo giorno — e in questo caso parlo per me personalmente — da quando ho indossato questa maglia ho sempre assunto questa responsabilità nel modo più serio possibile.

E anche questa volta sarà così: continuerò sulla stessa strada. Con i ragazzi che siamo rimasti, quelli che hanno già giocato due Mondiali, cercheremo di aiutare i ragazzi che stanno iniziando adesso. In questo nuovo percorso proveremo a trasmettere loro il messaggio e tutto quello che ci hanno insegnato Leo, Ángel e Ota: continuare a puntare più in alto, continuare a provarci Scaloni? Lo vedo bene, ha voglia. Tutto quello che deciderà di fare, andrà bene. E' una decisione personale. Se dovesse rimanere, visto che ci conosce molto bene, potremmo continuare un processo iniziato ormai anni fa".