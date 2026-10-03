Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Matteo Barzaghi ha spiegato quale sia stata l'incidenza di Cristian Chivu nella rinascita di Alessandro Bastoni dopo mesi complicati:

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"L'azione di Bastoni è quella che dà più soddisfazione ad un difensore, cioè sradica il pallone all'avversario e poi segna, soddisfazione enorme per la personalità e per il coraggio di osare. Chivu è stato molto importante, ha sempre difeso Bastoni e Bastoni lo ha ripagato. L'anno scorso sono capitati degli episodi difficili, uno con la Nazionale e l'altro con la Juve, mesi non facili ma Chivu lo ha difeso e Bastoni ha risposto. L'Inter ha vinto scudetto e Coppa Italia anche grazie a Bastoni, però serviva a lui una soddisfazione in Nazionale dopo Zenica.

Bastoni c'è rimasto male e ha voglia di rifarsi, ha detto di volersi rialzare dopo le cadute e questo è un discorso sul quale ha inciso anche Chivu che ha fatto un mantra ad Appiano Gentile di questo concetto, della difesa del gruppo e dei giocatori dopo un errore. La bravura principale di Chivu è stata quella di rimotivare un gruppo dopo un momento complicato e con Bastoni c'è stato l'esempio massimo"