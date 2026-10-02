Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha dato i voti all'Italia dopo il pareggio contro la Francia: le pagelle del giornalista

Matteo Pifferi
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Grande prestazione dell'Italia che ha pareggiato 1-1 contro la Francia nella terza giornata della Nations League. Il gol di Olise ha regalato il vantaggio ai transalpini ad inizio ripresa ma Bastoni ha permesso all'Italia di trovare il gol del pareggio.

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Nel finale Donnarumma ha alzato la saracinesca compiendo almeno 4 interventi di assoluto livello ma l'Italia ha avuto anche la chance di vincerla con Barella nei minuti finali, dopo che l'espulsione di Upamecano aveva lasciato in dieci la Francia.

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Tancredi Palmeri

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