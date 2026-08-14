In relazione ad alcune segnalazioni "riguardanti link relativi alla vendita dei biglietti per le prossime partite della Nazionale, che utilizzano indebitamente il logo e il layout grafico della Figc come www.figc-it.com", la Figc in una nota ha ribadito "come gli unici canali ufficiali di vendita dei biglietti siano il portale e le agenzie Vivaticket autorizzate".

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"Ulteriori informazioni sulla vendita dei tagliandi per le gare di Nations League in programma il 25 settembre a Roma contro il Belgio, il 5 ottobre a Bologna contro la Turchia e il 12 novembre a Milano contro la Francia - prosegue la nota - saranno diffuse nei prossimi giorni attraverso il sito e i canali social della Figc e non prevedono alcun tipo di prenotazione".