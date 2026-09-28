La Germania delude contro la Grecia. Ma uno dei debuttanti dal primo minuto emerge come il grande vincitore dellâ€™era JÃ¼rgen Klopp, sorprendendo persino un compagno di squadra.

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Nemmenoriusciva a crederci. Quando, dopo la sconfitta per 0-1 contro la Grecia,gli ha parlato del suo compagno di reparto, che aveva appena disputato soltanto la sua seconda partita con la Nazionale, il difensore del Bayern Ã¨ rimasto sorpreso.

«Davvero?Â», ha chiesto il 30enne a SPORT1. Â«Pensavo avesse giÃ giocato di piÃ¹Â».

E invece i numeri dicono che ad Augusta Bisseck ha festeggiato il suo debutto da titolare con la Germania. La sua unica presenza precedente risaliva a marzo 2025, nel 3-3 contro lâ€™Italia, quando era entrato a 13 minuti dalla fine. Che Tah sia rimasto cosÃ¬ sorpreso Ã¨ quindi comprensibile.

PerchÃ© ciÃ² che il giocatore dellâ€™Inter ha mostrato contro la Grecia Ã¨ stato estremamente convincente, nonostante fino a questo momento avesse ricoperto soltanto un ruolo marginale in Nazionale.

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Impossibile ignorare Bisseck

La partita di Bisseck, scrive ancora Sport1, puÃ² essere descritta con una parola:. Ãˆ entrato cosÃ¬ in ogni duello, sia a terra sia nel gioco aereo.

Grazie alla sua presenza fisica, con i suoi 1,96 metri, ha praticamente spazzato via tutto. Ha recuperato in velocitÃ sugli attaccanti avversari, ha respinto conclusioni e ha completato con successo un eccellente 95% dei passaggi.

Nemmeno il cartellino giallo ricevuto presto, al 17â€™, per un intervento duro ha modificato il suo modo di giocare, sempre senza compromessi. SPORT1 gli ha infatti assegnato il voto migliore della Germania, 2 secondo il sistema tedesco, in una squadra complessivamente deludente.

Anche Tah ha elogiato il compagno:

Â«Ha fatto bene. Guardo molte sue partite. Anche nel club sta facendo molto bene, gioca con sicurezza e vince i suoi duelli. Sono davvero contento che sia tornato qui con noiÂ».

Bisseck convince ma resta modesto: Â«Ãˆ andata beneÂ»

Â«Non Ã¨ cosÃ¬ semplice. Anche i greci non sono affatto maleÂ», ha replicato Bisseck con grande convinzione a una domanda critica di un giornalista.

Il 25enne non ha convinto soltanto in campo. Anche dopo la partita si Ã¨ mostrato sicuro di sÃ©.

Poi ha aggiunto:

Â«Non Ã¨ sempre facile creare occasioni contro una squadra del genere. Dobbiamo lavorarci, ma sono fiduciosoÂ».

Bisseck non ha avuto paura di dire ciÃ² che pensava. Sembrava quasi un veterano, non un giocatore che aveva appena disputato la sua seconda partita in Nazionale.

Nel valutare la propria prestazione, invece, Ã¨ rimasto piÃ¹ contenuto:

Â«Ãˆ andata bene. Non ho molto da rimproverarmi. Quando perdi una partita, la prestazione individuale non Ã¨ cosÃ¬ importante. Ho provato a fare tutto per aiutare la squadra, ma non Ã¨ bastatoÂ».

Il grande vincitore con Klopp?

Negli ultimi anni Bisseck era rimasto in gran parte. Una cosa in realtÃ sorprendente, considerando ciÃ² che sta mostrando da tempo in Italia.

Con lâ€™Inter ha giÃ vinto due campionati italiani e nella scorsa stagione ha conquistato il Double con i nerazzurri, diventando nel frattempo un titolare.

Uno dei motivi del suo ruolo finora marginale in Nazionale potrebbe essere stata la forte concorrenza. Con Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton e Antonio RÃ¼diger, che nel frattempo ha lasciato la Nazionale, il reparto dei centrali era occupato da giocatori di primo piano.

Ma contro la Grecia Bisseck ha dimostrato una cosa: non ha alcun motivo per sentirsi inferiore rispetto a questa concorrenza. Con prestazioni di questo livello, anche giocatori considerati titolari come Tah e Schlotterbeck potrebbero dover guardarsi le spalle.

Una cosa Ã¨ certa: Bisseck Ã¨ uno dei pochi vincitori di questa prima convocazione dellâ€™era Klopp e sembra essersi candidato con forza per ottenere altre opportunitÃ .

Per questo sorprende ancora di piÃ¹ che quella contro la Grecia sia stata appena la sua seconda presenza con la maglia della Germania.