Pio Esposito, attaccante dell'Inter, stasera è stato tra i migliori in campo in Turchia-Italia terminata 1-4 per gli azzurri. Qui le sue parole ai microfoni di Rai Sport:

BURSA, TURKEY - SEPTEMBER 28: Davide Frattesi of Italy celebrates scoring his team’s second goal with teammates during the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Türkiye and Italy at Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu on September 28, 2026 in Bursa, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

"Ci tengo molto a dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non proprio facili, ci tenevo tanto a far gol per dedicarglielo.

Ricordo bene la prima volta in nazionale maggiore, è stata l'anno scorso. Ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero se la sia goduta al massimo. E' stato veramente bello condividere la gara con lui, spero capiti tante altre volte. Avevamo voglia ed entusiasmo stasera, quando si gioca con questa maglia bisogna sempre averlo. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma dobbiamo mettere sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo divertiti, penso si sia visto".