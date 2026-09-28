VIDEO FCIN1908 / Cordoba: "L'Inter deve sempre lottare per cose importanti. Chivu sa..."
Pio Esposito, attaccante dell'Inter, stasera è stato tra i migliori in campo in Turchia-Italia terminata 1-4 per gli azzurri. Qui le sue parole ai microfoni di Rai Sport:
"Ci tengo molto a dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non proprio facili, ci tenevo tanto a far gol per dedicarglielo.
Ricordo bene la prima volta in nazionale maggiore, è stata l'anno scorso. Ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero se la sia goduta al massimo. E' stato veramente bello condividere la gara con lui, spero capiti tante altre volte. Avevamo voglia ed entusiasmo stasera, quando si gioca con questa maglia bisogna sempre averlo. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma dobbiamo mettere sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo divertiti, penso si sia visto".
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