Alessandro Bastoni spera di aver voltato pagina. Il difensore dell'Inter ha segnato stasera con la maglia dell'Italia, al suo rientro in azzurro dopo la gara saltata per squalifica per quanto accaduto contro la Bosnia.

Del suo stato d'animo e non solo ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ogni volta che vengo in nazionale penso alla notte di Zenica. Sarò in debito con gli italiani per i prossimi quattro anni almeno, speriamo di rimediare. Dalle difficoltà ho sempre scelto di uscire a testa alta, di prendermi le mie responsabilità perché so quello che valgo e con l'aiuto di tutti i compagni stiamo provando a riportare l'Italia dove merita. Abbiamo raggiunto il punto più basso, ma c'è voglia di ripartire. Abbiamo tanti ragazzi giovani che hanno voglia di imparare e qualità, per cui serve equilibrio: se c'è qualcuno con cui prendersela, da attaccare, lo facciano con noi più abituati a gestire certe pressioni.

E' un discorso di atteggiamento mentale, in Italia si è visto nell'ultimo anno che non è facile condividere e vivere nel mondo social con le continue chiacchiere esterne. Se ne sentono di tutti i colori, per questo dico di attaccare noi più esperti. Siamo giovani, abbiamo qualità, abbiamo sofferto tutti insieme: non bisogna esaltarsi, anche negli anni scorsi abbiamo avuto dei picchi, ma dobbiamo essere consapevoli di ciò che siamo. Ogni tanto fa bene essere felici".