VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Dai tifosi dell'Inter a quelli della Francia. Popstar in campo nella sera del debutto con la maglia della Francia. Gli occhi dei tifosi nerazzurri e non solo puntati su Andy Diouf. Zidane lo ha convocato e ha sconvolto tutti: "Io lo vedo a sinistra". Immaginiamo che il primo ad essere sconvolto sia stato proprio lui che, lo dice sempre, vuole fare il centrocampista. Ma Chivu gli ha chiesto di provare ad adattarsi come esterno a destra al posto di Dumfries. Lui fatica, dice pure questo, ma se la cava e i sostenitori nerazzurri sperano che la trovata del mister sia geniale per davvero.

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Il ct della Francia lo ha mandato in campo con il Belgio mettendolo proprio là, in difesa, a sinistra. I tifosi hanno commentato la sua partita sui social tra ironia e analisi tecnico-tattiche. Alcuni hanno pure scomodato paragoni importanti.

C'è chi commenta che anche Arteta vorrebbe un giocatore così duttile: "Andy Diouf, centrocampista di ruolo, è in grado di giocare come terzino sia a destra che a sinistra. È esattamente il tipo di giocatore che Arteta desidera". C'è poi anche chi definisce 'straordinaria' la prestazione dell'interista e dei suoi compagni Da Cunha e Jacquet. "Bella prestazione", scrivono ancora dalla Francia.

Get this Diouf brudda to Liverpool hes like left a footed Cafu 😳 — Hitzofficial 🇯🇲 (@hitmansonline) September 28, 2026

Diouf j’aime bien comment il se projette et tout — BRAMS 🇨🇮🇨🇮 (@bramsparot) September 28, 2026

What an excellent game Belgium vs France was. Diouf, Da Cunha and Jacquet were fabulous and looked solid. Lacroix looks much more assured when he’s not partnered with Upamecano. France should’ve scored more but Olise with a fantastic solo effort was worth it. — Roland (@_RolandT) September 28, 2026

Camavinga ce soir 👏🏿👏🏿👏🏿

A. Diouf belle prestation sans oublier Doué et Barcola qui sont en feu. — Hyppolyte Attouoman⭐⭐⭐ (@HAttouoman) September 28, 2026

Andy Diouf, milieu de terrain de formation, capable de jouer latéral à droite et à gauche donc.

C’est vraiment le genre de profil sur lequel Arteta pete son crâne. pic.twitter.com/d0MJN5voJO — Loulou (@DprsLouLou_) September 28, 2026

I tifosi dell'Inter su Diouf

Diouf

migliore in campo della Francia da terzino sinistro. COSA SEI MISTER", scrivono i tifosi dell'Inter che hanno seguito la partita di Andy 'Il calcio' Diouf. Perché per gli interisti è così ormai.

Diouf migliore in campo della Francia da terzino sinistro.

COSA SEI MISTER pic.twitter.com/BWrw6Afrvg — Diouffismo (@Diouffismo) September 28, 2026