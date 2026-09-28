Il giocatore ha suscitato l'attenzione dei tifosi francesi proprio perché schierato da Zidane in una posizione insolita. I loro commenti sui social
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."
Dai tifosi dell'Inter a quelli della Francia. Popstar in campo nella sera del debutto con la maglia della Francia. Gli occhi dei tifosi nerazzurri e non solo puntati su Andy Diouf. Zidane lo ha convocato e ha sconvolto tutti: "Io lo vedo a sinistra". Immaginiamo che il primo ad essere sconvolto sia stato proprio lui che, lo dice sempre, vuole fare il centrocampista. Ma Chivu gli ha chiesto di provare ad adattarsi come esterno a destra al posto di Dumfries. Lui fatica, dice pure questo, ma se la cava e i sostenitori nerazzurri sperano che la trovata del mister sia geniale per davvero.
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Il ct della Francia lo ha mandato in campo con il Belgio mettendolo proprio là, in difesa, a sinistra. I tifosi hanno commentato la sua partita sui social tra ironia e analisi tecnico-tattiche. Alcuni hanno pure scomodato paragoni importanti.
C'è chi commenta che anche Arteta vorrebbe un giocatore così duttile: "Andy Diouf, centrocampista di ruolo, è in grado di giocare come terzino sia a destra che a sinistra. È esattamente il tipo di giocatore che Arteta desidera". C'è poi anche chi definisce 'straordinaria' la prestazione dell'interista e dei suoi compagni Da Cunha e Jacquet. "Bella prestazione", scrivono ancora dalla Francia.
I tifosi dell'Inter su Diouf"Diouf migliore in campo della Francia da terzino sinistro. COSA SEI MISTER", scrivono i tifosi dell'Inter che hanno seguito la partita di Andy 'Il calcio' Diouf. Perché per gli interisti è così ormai.
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